Валерій Меладзе приєднався до суддів проекту "Співають всі".

Російський артист Валерій Меладзе приїхав в Україну, щоб взяти участь у музичному шоу "Співають всі".

Так, він приєднався до сотні суддів і разом з ними оцінював вокальні дані учасників. Але українці зовсім не зраділи такій новині і розкритикували телеканал "Україна" за те, що вони його запросили.

"Він що, Алла Пугачова? Теж мені зірку знайшли", "Ганьба", "А його якого покликали?", "Наша країна багата талантами, підтримуйте своїх, дайте їм можливість заявити про себе, а не впарюйте нам цих "з нафталіном"", "Валерію, поясніть, будь ласка, всім, як вам сидиться на двох стільцях, якщо вже Поляковій особисто побоялися відповісти", "Як вам взагалі совість дозволила запросити таку людину на українське телебачення? Сьомий рік вже йде війна між РФ і Україною", - пишуть користувачі мережі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич