Тоді співачка важила майже 90 кілограмів.

Співачка Оля Полякова розповіла про свою найбільшу вагу. Понад 10 років тому вона важила 86 кілограмів.

"Коли я народила Алісу, я важила плюс 22 кг. Я мала вигляд величезної шафи на ніжках", - пригадала Полякова у новому випуску шоу "Дорослі дівчата" з Марією Єфросиніною.

Вона навіть почала шукати свої фото у такій вазі. Співачка голосно реготала, їй було смішно пригадувати себе після пологів. Полякова жартувала, що тоді вона вже не була "супер білявкою", вона була "супер ковбасинкою".

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Коли Єфросиніна побачила фото Полякової, вона не повірила, що це співачка. Сама зірка не соромиться пригадувати цей момент.

Тоді співачка годувала грудьми свою молодшу доньку. Вона пам'ятає, що у цей момент важила майже 90 кілограмів. Згодом їй вдалося схуднути, проте саме тоді Поляковій запропонували пісню, яка зробила її популярною.

"Сиджу от така я, якраз тоді годувала свою Алісу грудьми, і я поїхала десь там на відпочинок. Мені приходить на пошту пісню, яка називається "Шльопки", і слухаю я ці "Шльопки" і думаю: Боже яка деб*льна", - пригадала Полякова.

Їй зовсім не сподобалася ця пісня. Вона не хотіла її брати та відмовилася. Проте вже за рік Поляковій знову запропонували співати про "Шльопки", на цей раз вона погодилася. Співачка визнає, що це було її доленосним рішенням.

Нагадаємо, нещодавно Полякова блиснула фігурою в купальнику. Вона відпочила в домашньому чані та показала, який нині має вигляд.

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