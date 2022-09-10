Туди телеведуча переїхала після того, як РФ повномасштабно вторглася на територію України.

Українська телеведуча і блогер Маша Єфросиніна повідомила, що з сином Олександром залишає Німеччину. У цій країні вони перебували з тих пір, коли РФ повномасштабно напала на Україну. Зараз зірка вирішила, що вона хоче бути ближче до Батьківщини. Поділилася цим Маша в своєму Instagram-блозі.

"Ми з Олександром прийняли рішення переїхати з Німеччини ближче до дому...",- повідомила зірка.

Куди саме вони попрямували - невідомо. Після цього Марія опублікувала коротке відео, і написала, що готова до нової глави в своєму житті.

Відео дня

До слова, перед тим, як покинути Німеччину, Єфросиніна з сином Сашком вирушила в музей. Восьмирічний хлопчик ставив матері дуже багато філософських питань.

"За шість залів з видатними шедеврами мій мозок був атакований наступними питаннями цього хлопчика: "Хто винайшов любов? За що люди вбивають інших людей? Якщо Бог є на картинах, то він існує, тоді чому ж ні там, ні в реальному житті він не запобігає вбивствам?", - поділилася авторка YouTube-каналу.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна розповіла, що змінилося в їхніх стосунках з чоловіком за місяці розлуки.

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