Ведуча не приховує, що для неї це непроста тема.

Українська ведуча та волонтер Маша Єфросиніна розповіла, як вона реагує на "бавовну" у тимчасово окупованому Криму. Вибухи на півострові її засмучують.

"Взагалі все, що пов'язано з темою Криму, якось дивно вкладати в слова... Я страждаю з цього приводу, тому що я неодноразово говорила про те, що Крим для мене больова точка. Ну це як, знаєш, про страхи з дітьми зрозуміють тільки ті, в кого є діти, а про біль за Крим зрозуміють лише кримчани корінні", - зізналася ведуча в інтерв'ю на YouTube-каналі "Розмова".

Вона також розповіла, що гарно пам'ятає наративи, які виникали ще давно у Криму. Коли Єфросиніна була дитиною, вона помічала проросійські настрої. Саме тому ведуча наголосила, що вона за повернення Криму, проте окрім географічного повернення півострова, нам потрібно буде працювати над наративами, які там розповсюдила РФ,

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"Вони, ці настрої, вони досить не такі, як нам хотілося.Тому звичайно, коли я чую, що там "бавовна", мені страшно і боляче. Я встигла пожити в Керчі, трохи в Сімферополі, достатньо в Севастополі. І це для мене рідна земля. А як ми всі знаємо протягом повномасштабного вторгнення, коли б'ють по твоїй рідній землі, це важко. Але це війна, і це справедливість, і законність повинна бути відновлена - це факт", - наголосила Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше ведуча розповіла, що її чоловік склав заповіт. Спочатку Єфросиніна сильно звинувачувала коханого, коли той вирішив служити. Вона навіть думала, що чоловік обрав війну, а не їхню родину.

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