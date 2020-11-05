Артист показав, як зараз виглядає.

Гуморист Євген Кошовий опублікував в інста-сторіз відео, в якому постав у незвичайному для себе образі.

Він відростив волосся і вуса. Хоча до цього він завжди ходив лисим, тому його обличчя і голова завжди блищали. За словами Євгена, під час карантину він перестав голитися.

"Поки є час, спробую, як це з волоссям. І не голитися", - написав Кошовий.

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Автор: УНІАН