Артист показав фото / instagram.com/evgenii.koshevoi
Гуморист Євген Кошовий опублікував в інста-сторіз відео, в якому постав у незвичайному для себе образі.
Він відростив волосся і вуса. Хоча до цього він завжди ходив лисим, тому його обличчя і голова завжди блищали. За словами Євгена, під час карантину він перестав голитися.
"Поки є час, спробую, як це з волоссям. І не голитися", - написав Кошовий.
Артист показав фото / instagram.com/evgenii.koshevoi
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