Співачка стане ведучою десятого ювілейного сезону програми.

Українська співачка Юлія Саніна разом з артистом Alekseev вестиме десятий сезон популярної програми про туризм "Орел і решка".

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Про це повідомляє Главред.

При цьому в першому випуску покажуть Мішель Андраде і Позитива (Олексій Завгородній, - УНІАН). Саме вони відправляться в першу подорож.

"Юлія Саніна і Alekseev стали запрошеними ведучими ювілейного сезону тревел-шоу "Орел і решка". Не пропусти спеціальний випуск з далекої і такої цікавої країни" - повідомляють представники групи The Hardkiss.

Фанати програми вже з нетерпінням чекають нового сезону. А поки вони обговорюють, якою мовою буде програма.

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Автор: УНІАН