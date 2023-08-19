Він сказав, що виїжджав за кордон офіційно, тому люди, які поширили наклеп, понесуть покарання за це.

Український шоумен Юрій Горбунов вперше за довгий час дав велике інтерв'ю, в якому відповів на всі закиди про нібито незаконний виїзд за кордон навесні 2022 року.

У розмові з Аліною Доротюк він сказав, що всі його виїзди були офіційними. Вони зафіксовані в його паспорті і там є всі штампи, які необхідні.

Горбунов додав, що вже подав заяву до відповідних органів на ЗМІ, які поширювали фейки про його нібито незаконні перетини кордонів.

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"Те, що написали "Цензор.Нет" і подібні видання, які їх підтримали і які належать до певної політичної сили, будуть нести офіційну привселюдно відповідальність. Я вже подав заяву до відповідних органів для того, щоб це розслідували. І ті люди, які зробили цей наклеп, обов'язково будуть вибачатися", - сказав Горбунов.

Він додав, що за час повномасштабної війни ніде не відпочивав. А якщо і виїжджав за кордон, то тільки заради допомоги Україні.

"Я не відпочивав на іспанських курортах. Я був у Барселоні і Жироні - там, де були концерти з Дзідзьо і Олександром Пономарьовим", - підсумував шоумен.

Зазначимо, Юрій Горбунов з 24 лютого активно веде інформаційну війну, допомагає українській армії і збирає гроші на допомогу Україні. А його дружина Катерина Осадча і зовсім створила проект "Пошук зниклих", в рамках якого допомагає сім'ям знайти зниклих родичів.

Нагадаємо, Юрій Горбунов відмовився від державного фінансування на виробництво серіалу.

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