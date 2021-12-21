Після останнього гучного скандалу Павлік пообіцяв працювати над своїм почуттям провини з психологом.

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова зізналася фоловерам, що стало причиною її публічної сварки з чоловіком. За її словами, виконавець готовий піти до психолога.

Про це Репяхова повідомила в Instagram-stories.

Катерина натякнула, що у сімейних непорозуміннях винна екс-дружина артиста Лора Созаєва. Водночас імені жінки вона не назвала.

ЗЧитайте такожВіктор Павлік після сварки з дружиною зворушив мережу зізнанням (фото)а словами Катерини, колишня Павліка постійно нав'язує йому почуття провини. Через це Віктор нібито не може будувати стосунки в новій сім'ї.

Зі слів Репяхової, Созаєва впродовж багатьох років навіювала її обранцю, що він винен у "всіх гріхах світу", зокрема й у смерті сина.

"З цим дуже складно жити. ВП (Віктор Павлік - УНІАН) дуже недовірлива людина, а інша людина це добре знає і натистає на болючі місця", – зазначила Катерина, натякаючи на Созаєву.

Після останнього гучного скандалу Павлік пообіцяв працювати над своїм почуттям провини з психологом.

"ВП занадто добрий, а інша людина цим користується. А я не можу на це спокійно дивитися. Але ми впораємось! Заради Михасика. Чоловік мені пообіцяв, що в нашому житті більше не буде зла", – закінчила Катерина.

Репяхова також опублікувала сімейне фото з Павліком та сином. За словами дівчини, вона ніколи не поливатиме чоловіка брудом, навіть у випадку розлучення. Водночас Катерина зауважила, що образа у її душі все ще є.

Як повідомляв УНІАН, дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова нещодавно розповіла про грандіозну сварку з чоловіком і засумнівалася в тому, що вони і далі будуть разом.

Після таких заяв Віктор вирішив задобрити свою дружину і написав у своєму інста-блозі пост з зізнаннями в коханні. Потім дівчина відреагувала на все, що відбувається і запевнила, що не шкодує про те, що розповіла про конфлікт в сім'ї всій країні.

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