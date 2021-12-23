Ресторатор Вінченцо Дулепа показав підписникам спортивний торс / фото: instagram.com/vincenzo_dulepa/

Учасник другого сезону проекту "Холостячка" ресторатор Вінченцо Дулепа показав, як зустрічав 2021 рік на Мальдівах. 31-річний "холостяк" розповів, що цей відпочинок був найкращим у його житті.

Відповідні світлини учасник проекту виклав на своїй сторінці в Instagram.

На фото Дулепа позує переважно у шортах. Також на одній зі світлин він у гідрокостюмі пірнає у воду. На іншій "холостяк" вдягнув новорічну червону сукню, оздоблену сріблястим "дощиком" та гірляндами. До образу він також додав яскраво-жовті окуляри.

Читайте такожУчасник "Холостячки-2" зі Златою Огнєвіч розкрив правду про шоуДулепа поділився з підписниками, що саме під час цього відпочинку він навчився прощати та відпускати негатив і образи.

"Відколи я все відпустив — майже рік зі мною відбуваються дуже круті й незрозумілі речі. Я завжди мислю лише позитивно, щоб не сталося! Всесвіт мене виводить до дуже казкових та значущих моментів у житті. Я цей рік прожив як 5 років – це було круто", - розповів Дулепа.

У коментарях користувачі підтримали "холостяка". "Дуже чесний пост", "Дякуємо, що поділився", "Життєві слова" - відзначають у коментарях.

Фото Дулепа на Мальдівах 23 грудня 2021
Фото Дулепа на Мальдівах 23 грудня 2021
Фото Дулепа на Мальдівах 23 грудня 2021
Фото Дулепа на Мальдівах 23 грудня 2021
Фото Дулепа на Мальдівах 23 грудня 2021
Фото Дулепа на Мальдівах 23 грудня 2021

Нагадаємо, раніше переможець "Холостячки-2" Андрій Задворний поскаржився на труднощі після розставання з головною героїнею співачкою Златою Огнєвіч. Чоловік зазначив, що йому потрібне перезавантаження і прийняття себе і свого стану.

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