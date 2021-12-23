Вінценцо Дулепа розповів, як зустрів 2021 рік на Мальдівах.

Учасник другого сезону проекту "Холостячка" ресторатор Вінченцо Дулепа показав, як зустрічав 2021 рік на Мальдівах. 31-річний "холостяк" розповів, що цей відпочинок був найкращим у його житті.

Відповідні світлини учасник проекту виклав на своїй сторінці в Instagram.

На фото Дулепа позує переважно у шортах. Також на одній зі світлин він у гідрокостюмі пірнає у воду. На іншій "холостяк" вдягнув новорічну червону сукню, оздоблену сріблястим "дощиком" та гірляндами. До образу він також додав яскраво-жовті окуляри.

Читайте такожУчасник "Холостячки-2" зі Златою Огнєвіч розкрив правду про шоуДулепа поділився з підписниками, що саме під час цього відпочинку він навчився прощати та відпускати негатив і образи.

"Відколи я все відпустив — майже рік зі мною відбуваються дуже круті й незрозумілі речі. Я завжди мислю лише позитивно, щоб не сталося! Всесвіт мене виводить до дуже казкових та значущих моментів у житті. Я цей рік прожив як 5 років – це було круто", - розповів Дулепа.

У коментарях користувачі підтримали "холостяка". "Дуже чесний пост", "Дякуємо, що поділився", "Життєві слова" - відзначають у коментарях.

Нагадаємо, раніше переможець "Холостячки-2" Андрій Задворний поскаржився на труднощі після розставання з головною героїнею співачкою Златою Огнєвіч. Чоловік зазначив, що йому потрібне перезавантаження і прийняття себе і свого стану.

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