Чоловік поділився роздумами про те, чи реально побудувати стосунки на проекті.

Один з найбільш брутальних учасників шоу "Холостячка-2" Юрій Рудий розповів, що не стежить за життям Злати Огнєвіч після проекту.

В інтерв'ю "Сьогодні" чоловік зізнався, що співачка не була йому цікава до реаліті.

Читайте такожУчасник "Холостячки-2" зі Златою Огнєвіч розкрив правду про шоу"Мені ця дівчина спочатку не була цікава, але як до людини, яка сама багато чого досягла, я ставлюся до неї з глибокою повагою. Було кілька незначних повідомлень у соцмережах, і на цьому все", - поділився Рудий.

Він запевнив, що не цікавиться не тільки Златою, а й жодним блогером або відомою особистістю. "Якісь чужі мені люди, які роблять публічним кожен свій "пук", у мене абсолютно не викликають інтересу", – розповів режисер.

Юрій додав, що вірить в те, що кохання можна зустріти і на проекті на кшталт "Холостячки".

Нагадаємо, після фіналу шоу "Холостячка-2" Андрій Задворний розійшовся зі Златою Огнєвіч через 1,5 місяця стосунків. Все - з ініціативи чоловіка, у якого минули почуття.

Після пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту" на обох обвалилася хвиля критики, адже багато хто не схвалював вибір Злати у фіналі. Потім і сама колишня пара почала обмінюватися шпильками у своїх постах і "історіях" в мережі.

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