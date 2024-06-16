Реперка поїхала на фронт.

Популярна українська реперка alyona alyona, яка у травні разом з Jerry Heil вибороли 3 місце на "Євробаченні-2024", відсвяткувала свій день народження. Важливе свято зірка вирішила провести у колі людей, яким вдячна за життя.

Реперці 15 червня виповнилося 33 роки. Відтак, alyona alyona разом з об’єднанням знаменитостей "Культурний десант" поїхала на передову. З нагоди дня народження вона заспівала для українських воїнів.

"Сьогодні в мене День народження! Символічно цього року я приїхала його святкувати разом з "Культурним десантом" до військових на фронті і співати для них, адже за кожен свій прожитий день сьогодні я завдячую саме їм!", – наголосила зірка сцени у підписі до фото.

Відео дня

alyona alyona висловила вдячність колегам та шанувальникам за усі привітання, які отримала. Також реперка звернулася до прихильників з важливим проханням. Вона хоче допомогти військовим, тому попросила фанів зробити їй подарунок, надіславши хоча б декілька гривень на закупівлю засобів РЕБ для захисників.

Нагадаємо, раніше alyona alyona різко відповіла на хейт щодо її зовнішності. Артистку розкритикували в мережі.

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