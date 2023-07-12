Відео, на яке потрапила курйозна ситуація, вже "розриває" мережу.

Президент України Володимир Зеленський та його дружина відвідали саміт НАТО у Вільнюсі. Там вони зустрілися, зокрема, з першою леді Литви - Діаною Непайте-Науседене. Зеленський привітав її поцілунками та обіймами.

Президент обійняв першу леді Литви та тричі поцілував її у щоки. Реакція Олени Зеленської вразила користувачів.

Спочатку перша леді України здивовано подивилася на чоловіка, а потім погладила його по спині. Згодом, коли Зеленський хотів взяти її за руку, вона відмовилася. Усе це потрапило на відео та вже "завірусилося" у мережі.

Користувачі жартують про "історію одного поцілунку" та пишуть, що Зеленська "вбила" своєю реакцією. На думку коментаторів, перша леді досить кумедно зніяковіла та "образилася" на чоловіка.

Окрім цього, коментатори пригадали жартують, що нині Зеленський "залишиться без сніданків". Також користувачі пишуть:

"Те відчуття, коли українського чоловіка бояться 152 мільйони, але чоловік завжди боїться своєї жінки"

"Знову без сніданків буде"

"Хоч і президент України, але головна - жінка".

Зеленський поцілував першу леді Литви - відео

Чому мережа жартує про сніданки Зеленського

Наприкінці 2022 року Зеленський розповів про стосунки з дружиною під час війни. Під час інтерв'ю він зазначив, що йому ніхто не готує сніданки. У цей момент поруч із ним була перша леді, яка не змогла приховати здивування. Після цього Зеленський посміявся.

Реакцію першу леді ще довго обговорювали у мережі. Коментатори жартували, що Зеленська точно "серйозно поговорила" із чоловіком про його заяву.

Вас також можуть зацікавити новини: