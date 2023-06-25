Президент зазначив, що він радіє за свою дитину.

Президент України Володимир Зеленський розчулив історією про свого сина. Він рідко говорить про дітей, проте вирішив зробити виключення заради важливої мети.

"Іноді в моєму кабінеті буває мій син. Іноді, але тим не менш. І найбільше його тут цікавлять ось ці шеврони – їх мені передають військові, волонтери, рідні наших воїнів. На фронті і в Києві, у шпиталях, під час церемоній нагородження героїв у Маріїнському палаці", - розповів Зеленський.

За словами президента, його дошка для шевронів заповнюється, проте дуже повільно. Усе через те, що його син приходить та іноді забирає деякі з них.

"І я щасливий, що його цікавить саме це. Наші герої, наша оборона, українські шеврони. Уже давно я хотів зробити спеціальну таку серію публікацій в моїх соцмережах – про ці шеврони. Про те, звідки вони. Хто їх передав. Які це підрозділи", - додав президент.

Окрім цього він зазначив, що хоче розповідати про усе це, аби діти знали, хто їх захищає він окупантів. Тому він почне публікувати історії про військових, які передають йому шеврони.

Що відомо про родину Зеленського

У 2003 році Володимир Зеленський одружився з Оленою Кияшко (дівоче прізвище першої леді). У 2004 році вони вперше стали батьками. Зеленська народила дочку, яку назвали Олександрою. У 2013 році вона подарувала чоловіку сина, його назвали Кирилом.

Нещодавно президент розповів, де знаходяться його діти. За словами глави держави, його син і дочка могли б виїхати за кордон, але це було б нечесно стосовно інших людей, чиї діти йдуть на фронт. Окрім цього, дружина Зеленського розповіла, що нині вона живе окремо від чоловіка. Перша леді пояснила, що президент ночує не вдома.

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