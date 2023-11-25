Український співак та військовий ЗСУ Віталій Козловський вперше після мобілізації вийшов на сцену. Він заспівав на музичному заході у Києві.
Як повідомляє Телеграм-канал "Культурна прачечна", Козловський "засвітився" на записі концерту "Новорічна музична платформа", зйомки якого відбулися днями у "Жовтневому палаці".
Віталій вийшов на сцену у військовій формі та виконав композицію "Тихим дотиком". Перед виступом Козловський звернувся до глядачів у залі і закликав донатити на ЗСУ.
"Я бажаю, щоб у новому році здійснилися наші найзаповітніші бажання. Щоб ви, піднімаючи келихи, згадали про тих, хто зараз у холодних окопах. І обов'язково в новому році першою справою, яку ви зробите, – задонатите, допоможете. Тому що тільки разом ми подолаємо", – сказав Козловський.
Раніше співак і військовий Віталій Козловський зізнався, що неодноразово потрапляв під ворожі обстріли, проте один випадок йому налякав найбільше. На своїй сторінці в Instagram він розповів, як росіяни одного разу обстріляли його позиції.