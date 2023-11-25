Співак закликав українців донатити на ЗСУ та допомагати війську, яке боронить нашу незалежність.

Український співак та військовий ЗСУ Віталій Козловський вперше після мобілізації вийшов на сцену. Він заспівав на музичному заході у Києві.

Як повідомляє Телеграм-канал "Культурна прачечна", Козловський "засвітився" на записі концерту "Новорічна музична платформа", зйомки якого відбулися днями у "Жовтневому палаці".

Віталій вийшов на сцену у військовій формі та виконав композицію "Тихим дотиком". Перед виступом Козловський звернувся до глядачів у залі і закликав донатити на ЗСУ.

"Я бажаю, щоб у новому році здійснилися наші найзаповітніші бажання. Щоб ви, піднімаючи келихи, згадали про тих, хто зараз у холодних окопах. І обов'язково в новому році першою справою, яку ви зробите, – задонатите, допоможете. Тому що тільки разом ми подолаємо", – сказав Козловський.

Раніше співак і військовий Віталій Козловський зізнався, що неодноразово потрапляв під ворожі обстріли, проте один випадок йому налякав найбільше. На своїй сторінці в Instagram він розповів, як росіяни одного разу обстріляли його позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: