У березні він приїхав в Україну і заявив, що привіз автомобіль для ЗСУ.

Російський блогер Микола Лебедєв, відомий під псевдонімом Некоглай, дав інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. У розмові з Гордоном Некоглай розповів, що серед російських блогерів досить багато людей, які не підтримують війну в Україні, проте сказати вони про це не можуть, оскільки це ставить хрест не тільки на їхній кар'єрі, але і на їхньому житті.

"Всі блогери Росії розуміють, що відбувається. Їм це не подобається, але у них російський паспорт. Вже розумієте, які кайдани на них знаходяться. Вони живуть в Росії все життя. У них там сім'я, машини, квартири. І навіть якщо якщо ти російський блогер, який проти цієї війни, спробуй, відкрий рот. Подивишся, що буде з твоєю сім'єю, з твоєю машиною, будинком, з твоєю роботою і життям в цілому. Є ті, хто не підтримує (війну в Україні, - ред), але вони в житті про це не скажуть, тому що в цей момент їхнє життя закінчиться", - сказав Некоглай.

Хто такий Некоглай

Микола Лебедєв - російський блогер, який вже відчув на собі розправу за "назадовільну поведінку". Так, восени 2022 року він опублікував у своєму блозі пародію на солдата РФ, який в окопі відкидає падаючі на нього гранати.

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Після цього його затримали, звинувативши в "порушенні міграційного законодавства" (Некоглай народився в Кишиневі, в РФ переїхав на старті своєї кар'єри). Потім його депортували з Росії. Після цього чоловік заявив, що робитиме все, щоб стати "ворогом російського режиму".

Нагадаємо, в Одесі помітили російського блогера, який заявив, що привіз машину для ЗСУ.

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