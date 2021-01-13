Жизель Олівейра сфотографувалася в купальнику.

Популярна модель Жизель Олівейра опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона позує в червоному купальнику, який прикрашений резинками. За допомогою цих резинок у моделі видно ідеальну талію. Крім того, у неї струнка фігура, за якою вона старанно стежить.

Варто відзначити, що зараз Жизель відпочиває на Гаваях. Вона часто ділиться з фанатами фотографіями зі свого відпочинку.

Хто така Жизель Олівейра:

Жизель народилася 7 травня 1993 року в місті Таурус, Бразилія

Вона встигла засвітитися як ангел Victoria's Secret, модель H&M, Forever 21 і навіть Moschino

Її активно просуває журнал MAXIM

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Автор: Діана Могилєвич