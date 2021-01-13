Жизель показала фігуру / instagram.com/giizeleoliveira
Популярна модель Жизель Олівейра опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото вона позує в червоному купальнику, який прикрашений резинками. За допомогою цих резинок у моделі видно ідеальну талію. Крім того, у неї струнка фігура, за якою вона старанно стежить.
Варто відзначити, що зараз Жизель відпочиває на Гаваях. Вона часто ділиться з фанатами фотографіями зі свого відпочинку.
Жизель показала фігуру / instagram.com/giizeleoliveira
Хто така Жизель Олівейра:
- Жизель народилася 7 травня 1993 року в місті Таурус, Бразилія
- Вона встигла засвітитися як ангел Victoria's Secret, модель H&M, Forever 21 і навіть Moschino
- Її активно просуває журнал MAXIM
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