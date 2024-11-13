Ним став відомий американський актор.

Відомий американський журнал People нарешті оприлюднив результати голосування та назвав найсексуальнішого чоловіка 2024 року. Серед претендентів на перемогу було чимало співаків, ведучих, артистів, але перемогу здобув актор.

Титул найсексуальнішого чоловіка у світі дістався 45-річному американському акторові та режисеру Джону Кразінські, відомому за роллю Джима Гелперта у серіалі "Офіс", йдеться на сайті People. На Instagram-сторінці глянцю вже з'явилося фото обкладинки нового випуску, на якій красується знаменитість із новим званням.

"Просто миттєве відключення, насправді. Нуль думок. Думав, що, можливо, мене розігрують. Це точно був не той день, коли я прокинувся і подумав: "Невже мене сьогодні визнають найсексуальнішим чоловіком". І все ж це був цей день. Ви дійсно підняли планку для мене", – поділився першими враженнями від отримання титулу Кразінські.

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До слова, вже понад 14 років артист перебуває у шлюбі з британською акторкою Емілі Блант. Подружжя виховує двох дітей. За словами кінозірки, його кохана "була дуже схвильована", коли дізналася про перемогу чоловіка в голосуванні. Джон каже, що Емілі "дуже зраділа" цій новині.

Що відомо про Кразінські

Актор найбільш відомий за роллю Джима Гелперта у серіалі "Офіс". Він також став режисером трилера "Тихе місце". У цьому фільмі Кразінські також зіграв головну роль разом із дружиною Блант. Успіх першої частини фільму призвів до виходу сиквелу "Тихе місце 2". Також Кразінські зіграв головну роль у серіалі "Джек Раян".

Нагадаємо, раніше в мережі обрали найвідомішу людину всіх часів. Таким "званням" нагородили покійного співака.

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