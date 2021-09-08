Лілі Коллінз вперше вийшла заміж.

Американська актриса Лілі Коллінз вийшла заміж за сценариста і режисера Чарлі Макдауелла. Церемонія одруження відбулася в лісі.

Лілі постала в розкішній мереживній сукні зі шлейфом і фаті, а Чарлі - в чорному смокінгу і білій сорочці з метеликом. Вони позували біля вікових дерев, ніжно обіймалися і цілувалися.

"Я завжди хотіла бути тільки твоєю, і тепер я твоя дружина. 4 вересня 2021 року ми офіційно стали один для одного всім. Я люблю тебе більше за життя",-написала Лілі в своєму інста-блозі.

"Я одружився з найщедрішою, уважною і красивою людиною, яку коли-небудь знав. Я люблю тебе, Лілі", - відповів їй Чарлі.

Нагадаємо, у вересні 2020 року пара оголосила про заручини. І вже через рік вони офіційно одружилися.

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Автор: Діана Могилєвич