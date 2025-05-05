Трамп ввів 100% мита на фільми, вироблені за кордоном

Американський лідер бідкається, що кіноіндустрія в Америці вмирає "дуже швидкою смертю".

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 100% мита на всі фільми, вироблені в іноземних країнах. Відповідну заяву він зробив на своїй платформі Truth Social, звинувативши інші країни у послабленні американської кіноіндустрії.

"Я уповноважую Міністерство торгівлі та Торгівельного представника Сполучених Штатів негайно розпочати процес запровадження 100% тарифу на будь-які фільми, що імпортуються до нашої країни та вироблені в іноземних країнах", - написав Трамп.

Лідер США зазначив, що кіноіндустрія в Америці вмирає "дуже швидкою смертю". За його словами, цьому сприяють інші країни, які пропонують заохочення для американських кінематографістів та студій нібито відвернути їх від Сполучених Штатів.

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"Це узгодженні зусилля інших країн і, отже, загроза національній безпеці. Це, окрім усього іншого, ще й меседжі та пропаганда... Ми знову хочемо фільми зняті в Америці", - підсумував він.

Мита Трампа - головні новини

Президент США Дональд Трамп ввів щодо Китаю найбільші мита. Сукупна ставка склала 145%. Пекін зробив кроки у відповідь, ввівши мита проти американської продукції.

Водночас агентство Reuters повідомило, що Пекін збирає союзників для протистояння торговельній війні Трампа. Дипломати налагоджують контакти з низкою країн, зокрема Японією та Південною Кореєю.

Зі свого боку виконувач обов'язків президента Південної Кореї Хан Дак Су заявив, що Сеул "не чинитиме опору" митам США через історичний борг.

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