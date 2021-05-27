Комік виховує дочку Єлизавету.

Український актор і комік Юрій Ткач опублікував в Instagram фотографію з маленькою дочкою Лізою.

У кадрі Ткач з'явився в чорному спортивному костюмі і кепці, а Ліза позувала в чорно-рожевій сукні з фатиновим низом. Вони обіймалися і мило посміхалися в камеру.

"Цього року вже в перший клас", - підписав фото Ткач.

"Татова доця", "Принцеса", "Пупсики", "Зірка", "Ви супер", "Лапочка дочка", - пишуть шанувальники в коментарях.

Чим відомий Юрій Ткач:

Відомий ролями в ситкомах "Країна У" і "Одного разу під Полтавою". Учасник телевізійних шоу "Ліга сміху" та "Ігри приколів".

У 2019 році став членом журі шоу "Розсміши коміка. Діти" та актором у шоу "Вечірній квартал" замість Володимира Зеленського, який на той час балотувався у президенти України.

Також він брав участь у танцювальному шоу "Танці з зірками", де його партнеркою була хореограф Ілона Гвоздьова. Разом вони дійшли до сьомого ефіру, але переможцями так і не стали.

Крім того, Юрій брав участь у шоу-пародій "Ліпсінк баттл". Там він найбільше запам'ятався пародією на українську співачку Тіну Кароль.

У Ткача є дружина Вікторія, з якою вони виховують дочку Єлизавету.

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Автор: Діана Могилєвич