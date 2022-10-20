Його дружина Анастасія, яка нещодавно відсвяткувала свій день народження, народила хлопчика.

Телеведучий Андрій Бєдняков, який народився в Маріуполі, а прославився завдяки тревел-шоу "Орел і решка", повідомив про поповнення в родині. Його дружина Настя Коротка народила сина. Пара вже виховує спільну дитину - 7-річну дочку Ксенію.

Радісною новиною про поповнення Бєдняков поділився у своєму Instagram-блозі. Він зазначив, що пологи дружини пропустив. Це вже сімейна "традиція".

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"Ласкаво просимо, козаче! Така у мене традиція - пропускати появу дітей. Вибач, що я далеко. Але роблю усе, щоб тобі не було потім соромно дивитися батькові в очі. Дякую за сина, Настю. Найкраща мама", - написав Андрій і опублікував фотографію ніжки новонародженого.

Нагадаємо, зовсім недавно зірка "Орла і решки" Бєдняков мило привітав дружину з днем народження. Шоумен опублікував кілька кумедних кадрів з домашнього архіву з її участю.

Також УНІАН писав, що Андрій Бєдняков проїхав через "пекло" на передовій у Донецькій області і поділився, що йому було досить страшно.

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