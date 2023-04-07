Рік минув відтоді, як не стало Валентини Миколаївни.

Рік тому український телеведучий Андрій Бєдняков втратив маму. Зараз зірка тревел-шоу "Орел і решка" зробив зворушливий пост-звернення до померлої матері. У публікації він написав про те, що б сказав жінці, якби зустрівся з нею.

"Рік минув. Не хвилюйся, я поїв, моя куртка прикриває попу і я в шапці. Люблю тебе, мам. Скоро приїду... Мало не забув. У тебе є ще один онук, Валентина Миколаївна!" - зазначив телеведучий.

Зазначимо, не стало Валентини Миколаївни в той час, коли росіяни вже окупували рідне для їхньої родини місто Маріуполь. Не стало її через ускладнення хвороби.

Відео дня

"З кожним вибухом їй ставало гірше. Здоровій людині це важко, а хворій людині в рази важче. Плюс в квартирі було вже +3, потім 0 градусів, а для хворої дорослої людини це катастрофа", - коментував Бєдняков журналістам.

В одному з інтерв'ю Андрій розповідав, що психологічно досі не прийняв її смерть - зможе зробити це тільки тоді, коли побуває на могилі.

Нагадаємо, зараз Андрій Бєдняков залишається в Україні. Він нерідко бере участь у благодійних заходах, а також публікує у своєму Instagram-блозі (де завдяки шоу "Орел і решка" зібралося чимало підписників з Росії в тому числі) правду про звірячі злочини РФ на українських територіях.

Також УНІАН писав, що дружина шоумена Бєднякова вперше показала обличчя п'ятимісячного сина.

Вас також можуть зацікавити новини: