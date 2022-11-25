Андрій Бєдняков в черговий раз зробив акцент на тому, що прослуховування музики російських артистів - це пряма підтримка країни-агресора.

Відомий телеведучий Андрій Бєдняков, який народився і виріс у Маріуполі, звернувся до українців, які продовжують слухати російську музику. Він підкреслив, що такими діями вони фінансують ворога і війну в Україні. Про це Бєдняков написав на своїй сторінці в Instagram:

"Якщо хоч, бл*ть, хтось колись виставить сторіс з концертів тіматей і буде плакати з вином під плаксивий кальянний реп. Або "пад грусний денс, атпуская вашу любов" буде дзвонити колишньому, знайте: ви так само "лупили" по українській енергетиці і залишали українців без світла і тепла".

Відзначимо, що прослуховування композиції на будь-якій музичній платформі збільшує її покази в рекомендаціях. Трансляції та перегляди кліпів приносять дохід не тільки самому артисту, але і всій команді, яка працювала над проектом. Вони, в свою чергу, платять податки країні-агресору.

Відео дня

Нагадаємо, Бєдняков показав, як у центрі окупованого Маріуполя голосно співають гімн України.

Також УНІАН писав, що Бєдняков висловив своє ставлення до "хороших руських". Шоумен і зірка проекту "Орел і решка" розповів, що багато росіян підтримують Україну і допомагають не тільки на словах.

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