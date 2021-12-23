Цьогоріч особливою популярністю користуються зірки талант-шоу.

Затяжна пандемія значно вплинула на український шоу-бізнес, однак новорічна ніч - це ідеальний час для гарного заробітку. Попит мають не лише зірки першої величини, але й учасники талант-шоу.

Про це пише Страна, яка дізналася про гонорари наших артистів перед святами.

Деякі українські зірки традиційно підняли гонорар за виступ у новорічну ніч. Цього року замовники проявляють інтерес до учасників різних талант-шоу, розповів виданню власник івент-агенції.

На хвилі популярності виявився Wellboy, який відразу підняв собі ціну до 10 тисяч доларів за виступ. Хлопець став зіркою 10 сезону шоу "Х-фактор". Зараз виконавець співпрацює з продюсером Юрієм Бардашем, а його треки "Гуси" і "Вишні" стали справжніми хітами.

Читайте такожБатьків зірки "Дюни" раптово знайшли мертвими: що сталосяМультиартист MONATIK за 45-хвилинний виступ у новорічну ніч просить 35 тисяч доларів. Рівно стільки ж треба заплатити за виступ Макса Барських. Виконавець Іван Дорн цьогоріч коштує 30 тисяч доларів.

Трохи менше доведеться заплатити за виступ Вєрки Сердючки, MARUV, Олі Полякової і Тіни Кароль. Цьогоріч селебритіс готові виступити за 25 тисяч доларів. Водночас Надя Дорофеєєва, "Бумбокс" і гурт MOZGI готові виступити за 20 тисяч доларів.

Шанувальники гурту The Hardkiss можуть замовити їхній виступ у новорічну ніч за 15 тисяч доларів, "ВВ" - 12 тисяч. Onuka, Джамала, "Без обмежень" і KAZKA виступлять для вас за 10 тисяч доларів.

Значно вищі гонорари просять за виступ у новорічну ніч українські співачки Ані Лорак та Світлана Лобода, які живуть та працюють в РФ. За даними російських організаторів, Лобода виступить за 300 тисяч доларів, а Лорак - від 100 тисяч доларів.

Як повідомляв УНІАН, мало хто знає, як селебритіс виглядають насправді, без макіяжу, зачісок і розкішних нарядів. Пропонуємо переглянути, топ-5 зірок, яких не впізнати без макіяжу.

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