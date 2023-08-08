Актор Кріс Нот заявив, що єдиною його помилкою було те, що він зрадив свою дружину.

Відомий актор Кріс Нот, який зіграв містера Біга в серіалі "Секс і місто", вперше відповів на звинувачення у зґвалтуваннях. У 2021 році кар'єра чоловіка впала на дно, він втратив всі ролі, його почали "скасовувати" на тлі скандалу.

В інтерв'ю для USAtoday актор заявив, що всі звинувачення неправдиві. За словами Нота, єдиною його помилкою було те, що він зрадив свою дружину. Цей вчинок він називає жахливим, але зазначає, що все одно це не робить його злочинцем.

"Ви вигадуєте собі такі ж виправдання, як і багато інших чоловіків: це лише маленький танець, і це весело. Ти нікому не завдаєш шкоди. Ніхто про це не дізнається, ти знаєш, а секс - це просто задоволення", - прокоментував свої зради актор.

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Також Нот зазначив, що на тлі секс-скандалу проти нього не відкрили кримінальну справу. А це, за словами зірки, говорить про те, що усе неправда.

"Я нічого не можу сказати, щоб змінити чиюсь думку, коли у вас така хвиля. Звучить як оборона. Це не так. Кримінального процесу немає. Мені нема про що давати свідчення, викладати свою історію, залучати свідків. І є ще більш абсурдні доповнення, які є абсолютно смішними, які не мають абсолютно ніяких фактичних підстав. І я не люблю говорити про це", - додав Нот.

Актор зізнався, що йому довелося "залягти на дно". Він хотів захистити своїх дітей від негативу, який буквально охопив його життя після звинувачень у зґвалтуванні. Однак нині Нот хоче відроджувати свою кар'єру.

За словами артиста, він дав собі трохи часу, щоб просто відпочити і оговтатися після скандалу. Але "спочивати на лаврах" Нот не хоче, а тому знову намагається повернутися в бізнес. Актор зазначає, що багато компаній нині бояться з ним співпрацювати.

"Я не збираюся лягати і просто казати, що все закінчилося. Це непристойна історія, але вона просто не відповідає дійсності. І я не можу через це просто сказати: "Ну, гаразд, на цьому все". Я актор. У мене є інші речі, якими я хочу займатися, у творчості. І у мене є діти, яких потрібно утримувати. Я не можу просто спочивати на лаврах. Так що так, у мене достатньо коштів, щоб відпустити рік на самоплив, але я не знаю, як оцінити або судити про повернення в бізнес, тому що корпорації налякані" - заявив Нот.

Зірку "Сексу і міста" звинуватили у зґвалтуваннях - що відомо про скандал

У 2021 році дві жінки заявили, що актор їх зґвалтував. Розгорівся скандал, через нього Нота відсторонили від зйомок серіалу "The Equalizer". Крім цього, зірки "Сексу і міста" підтримали жінок, які заявили про насильство з боку виконавця ролі містера Біга.

Через кілька місяців ще дві жінки заговорили про те, що до них чіплявся актор. На тлі всього цього Нот перестав давати інтерв'ю і просто "зник" з шоу-бізнесу.

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