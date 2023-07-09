Валерія Ходос зізналася, що її гонорари сильно впали.

Українська актриса Валерія Ходос розповіла про заробітки під час повномасштабної війни. Зірка серіалів визнала, що нині артистам важко заробляти на життя, адже зйомки поновилися лише нещодавно.

"У мене були зйомки в Ризі. Це український продакшн, який виїхав туди на час війни, замовник - український канал. Тому ми знімали українською мовою, з українськими акторами... Зараз, слава Богу, хочу підтримати всіх українських акторів: не переймайтеся, потрошку всі знімаються, якщо ви ще не знімаєтеся, то скоро-скоро будуть зйомки", - розповіла Ходос в інтерв'ю Аліні Доротюк.

За словами актриси, вона вже втрачала віру у те, що зможе продовжувати працювати. Ходос розуміла, що через війну може залишитися без роботи.

"Я взагалі не вірила, що таке може бути під час війни. Я, чесно кажучи, вже з професією попрощалася. Яка акторська професія? Війна! Кому вона потрібна, які серіали що це взагалі?" - зазначила актриса.

Нині ж, коли Ходос знову почала зніматися, вона дуже радіє. Актриса визнає, що це дає їй натхнення. Навіть попри те, що гонорари сильно впали. Ходос зізналася, що їй соромно говорити про те, наскільки знизилися її доходи. За словами актриси, нині вона отримує 30-40% від того, що заробляла раніше.

"Але розумієш, я страшенно рада. Я знаю, що багатьох акторів це обурює і це зрозуміло. Ми так довго йшли до якогось рівня, але, люди, ми взагалі не думали що ми будемо зніматися! Я отримала цю пропозицію, коли я вже просто вигорала. Я почала викладати з березня, коли почалася війна. Щоб триматися на плаву, спочатку це були такі волонтерські курси, я донати відправляла на армію, тому що ще було за що жити. А за три місяці вже не було за що жити, треба було працювати", - додала Ходос.

Хто така Валерія Ходос

Українській акторці 36 років, вона народилася у Києві. Ходос знімалася у багатьох серіалах, таких як "Жіночий лікар", "Лабіринти долі", "Не зарікайся", "Подаруй мені щастя" та інших.

У 2008 році акторку було номіновано на премію "Київська пектораль" за найкращий акторський дебют. У 2018 році Ходос назвали однією з найбільш високооплачуваних акторок України.

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