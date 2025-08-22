Акторка зважилася на усиновлення.

Зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун приголомшила шанувальників новиною з особистого життя. В Instagram актриса виклала пост, у якому заявила, що вперше стала мамою.

"І ось нас стало троє", - заінтригувала Боббі Браун.

21-річна акторка, яка минулого року вийшла заміж за сина музиканта Джона Бонджові Джейка, зважилася на сміливий крок. Міллі стала мамою не природним шляхом, а методом усиновлення.

"Цього літа ми прийняли у свою сім'ю нашу милу донечку через усиновлення. Ми надзвичайно раді почати цей прекрасний новий етап батьківства в спокої і приватності", - написала Міллі Боббі Браун.

Поки папараці намагаються зловити в кадрі новоспечених молодих батьків, зіркова пара не поспішає розкривати деталі. Як зазначила сама Міллі, вони хочуть якомога довше зберегти приватність для своєї доньки. Тому обличчя, ім'я та вік дівчинки тримають у таємниці.

Сама ж Міллі Боббі Браун неодноразово зазначала, що мріє стати мамою. Вона розповідала, як пишається своїми батьками, які народили першу дитину в молодому віці, і не виключає, що хотіла б піти їхнім шляхом.

Цікаво, що такий сміливий крок Боббі Браун вирішила зробити одразу після завершення не менш важливого етапу в її житті. Саме цього року добігає кінця серіал "Дивні дива", який свого часу зробив з 11-річної дівчинки всесвітньо відому актрису.

До слова, зовсім скоро на екрани вийде фінальний 5-й сезон серіалу "Дивні дива", трейлер якого вже опубліковано.

