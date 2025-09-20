У кадрі зірка "Міцного горішка" несподівано посміхнувся.

Донька важкохворого актора Брюса Вілліса поділилася рідкісною світлиною з батьком. В кадрі вдалося спіймати посмішку голлівудської зірки.

34-річна музикантка Скаут Вілліс виклала добірку світлин в Instagram, зазначивши, що це її спогади за літо-2025. У кадр попали миттєвості з подорожей, виступів на сцені, вечірок з друзями та зустрічей з рідними, зокрема й з батьком.

На одному з фото Скаут та її сестра Таллула сидять на дивані у власному дворі, а поруч з ними їхній батько Брюс. Всі троє позують в обіймах та з усмішками, а Таллула тим часом жартома показує на татову лисину.

"Запізніла звістка з чудового літа", - написала Скаут Вілліс.

Хвороба Брюса Вілліса - що відомо

У 2022 році родина зірки "Міцного горішка" Брюса Вілліса повідомила про завершення його успішної кінокар'єри. Пізніше стало відомо про важкий діагноз актора. Лікарі виявили у нього фронтотемпоральну деменцію - рідкісне нейродегенеративне захворювання, яке вражає лобові та скроневі частки мозку.

Ця хвороба є невиліковною і значно впливає на здатність Вілліса спілкуватися та взаємодіяти з рідними. Однак, попри це, його близькі постійно знаходяться поруч, активно висловлюючи свою підтримку та привертаючи увагу громадськості до проблеми деменції.

Нещодавно стало відомо, що друга дружина Брюса Вілліса ледь не подала на розлучення. Вона пояснила, чому хотіла завершити ці стосунки.

