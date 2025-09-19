До акторського складу також потрапила зірка "Голодних ігор".

Культовий режисер Мартін Скорсезе готує новий кінохіт. У свою команду кінематографіст взяв найкращих. Зокрема вже відомо, що до акторського складу потрапили Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс.

Як повідомляє Deadline, Скорсезе взявся за екранізації роману про привидів What Happens at Night ("Що відбувається вночі"). Вже з нового 2026 року розпочнуться знімання фільму.

Сюжет мрійливої історії розповідає про американське подружжя, яке відправляється до маленького засніженого містечка в Європі з благородною місією. Пара планує усиновити дитину. На своєму шляху вони зустрічають загадкових персонажів у величезному, майже порожньому готелі. Серед них екстравагантна співачка, розпусний бізнесмен і харизматичний цілитель. Подружжю дається не просто. У процесі боротьби за своє немовля вони ставлять під сумнів життя, яке вони разом побудували.

Відео дня

82-річний режисер знову довірився своєму багаторічному партнеру по знімальному майданчику Леонардо Ді Капріо, запросивши його зіграти головну роль у стрічці. Разом вони працювали над такими культовими роботами, як "Вбивці квіткової повні", "Вовк з Уолл-стріт", "Відступники", "Острів проклятих" та ще над багатьма іншими.

Також до команди потрапила зірка "Голодних ігор" та "Людей Ікс" Дженніфер Лоуренс. Таким чином, над екранізацією What Happens at Night працюватимуть як мінімум три лауреати премії "Оскар". Імена інших акторів будуть оголошені пізніше, адже Скорсезе ще не завершив свій кастинг.

Нещодавно режисер "Бетмена" натякнув, що у продовженні з'явиться абсолютно новий лиходій.

Вас також можуть зацікавити новини: