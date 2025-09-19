Пара пробула разом 2 роки.

Одна з найвідоміших пар Голлівуду Тім Бертон та Моніка Беллуччі оголосили про розставання. Їхній роман тривав 2 роки.

Як повідомило видання France24, пара розійшлася мирно та з цілковитою повагою один до одного. Однак, від інших деталей експартнери вирішили утриматися.

"Моніка Беллуччі та Тім Бертон вирішили розлучитися з великою повагою та глибокою турботою одне про одного", - йдеться у спільній заяві акторів.

Тім Бертон та Моніка Беллуччі - історія стосунків

Про роман Бертона та Беллуччі вперше стало відомо у 2023 році, коли вони офіційно підтвердили свої стосунки. Саме тоді культовий режисер запропонував акторці роль у продовженні його блокбастера "Бітлджус", який вперше вийшов на екрани у 1988 році. Моніка зіграла Долорес, злу істоту-примару, яка прагне помститися своєму колишньому чоловікові.

До роману з Тімом Бертоном Моніка Беллуччі 14 років прожила у шлюбі з французьким актором Венсаном Касселем, з яким разом виховала двох дітей.

67-річний Бертон також був у довготривалих стосунках з британською акторкою Геленою Бонем Картер до 2014 року. До слова, в їхньому шлюбі теж народилося двоє дітей.

