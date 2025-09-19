79-річний актор хотів омолодитися за допомогою штучного інтелекту.

Голлівудська зірка Сильвестр Сталлоне розповів про власну ідею продовження легендарної саги "Рембо". Для цього 79-річний актор планував залучити штучний інтелект.

Як повідомляє Variety, Сталлоне роздумував над справжнім експериментом із сучасними технологіями. За допомогою штучного інтелекту актор мав би повернутися до стану юнака. Однак, цю ідею зрозуміли не всі.

"Усі думали, що я збожеволів. Штучний інтелект настільки досконалий, що може пройти через Сайгон, щоб побачити його (Джона Рембо - УНІАН) у віці 18 років, і в основному використовувати те саме зображення. Тож це не таке вже й велике перебільшення", - заявив Сильвестр.

Попри відхилення ідеї Сталлоне, серія фільмів "Рембо" таки отримає своє продовження. 79-річного актора замінить 29-річний Ной Сентінео, відомий за ролями у фільмах "Усім хлопцям, яких я кохала раніше", "Ангели Чарлі" та "Чорний Адам", а також у серіалі від Netflix "Шантаж". Сюжет нової стрічки розгорнеться навколо молодого Джона Рембо та охопить події війни у В'єтнамі.

Сам Сильвестр Сталлоне заявив, що іншому актору в будь-якому випадку буде не просто, адже у глядачів вже є певні очікування та упередження до ролі Рембо та в цілому до майбутнього приквелу.

"Це дуже, дуже важко. Він може й чудово зіграти, але... Усім подобається оригінал і ти постійно борешся з цим упередженням", - висловив свою думку Сталлоне.

Раніше УНІАН ділився деталями створення нового приквелу із саги "Рембо".

