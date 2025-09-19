Йдеться про аеропорт на середземноморському італійському острові Пантеллерія.

На честь італійського дизайнера Джорджо Армані назвуть аеропорт на італійському острові Пантеллерія, де знаменитість часто проводив літні канікули. Про це пише The Independent.

Зазначається, що в Армані на цьому середземноморському острові, розташованому між Сицилією та Тунісом, був маєток, де іноді влітку він відпочивав з родиною та друзями. Будинок складається із семи "даммусі" - традиційних сільських будівель, збудованих з білого лавового каменю з куполоподібним дахом, та оточених понад 150 пальмами.

Італійська група цивільної авіації ENAC підтримала пропозицію місцевої влади щодо зміни назви аеропорту. Також ініціативу схвалив міністр транспорту Маттео Сальвіні.

Президент ENAC П'єрлуїджі Ді Пальма заявив, що перейменування відповідає планам компанії щодо покращення аеропорту та розвитку туризму на острові, куди можна дістатися рейсами з Рима або сицилійських аеропортів, включаючи Палермо.

Видання нагадало, що згідно із заповітом Армані, опублікованим італійською щоденною газетою La Repubblica, 40% його бізнесу перейде до давнього співробітника та керівника відділу чоловічого одягу Лео Дель'Орко. Племінниця Сільвана Армані, керівник відділу жіночого одягу, та племінник Андреа Камерана успадкують по 15%. Фонд Armani, заснований у 2016 році як правонаступник, контролюватиме решту 30 відсотків.

Смерть Армані: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, 4 вересня на 92-му році життя помер легендарний Джорджо Армані - італійський дизайнер, який назавжди змінив уявлення про сучасний стиль. Маестро пішов із життя у власному будинку після нетривалої хвороби. Останні дні він провів так, як, мабуть, завжди мріяв - працюючи. Навіть із лікарняного ліжка та під час відновлення він дистанційно керував показами, уважно контролював образи моделей і залишався вимогливим до кожної деталі.

Легендарний український футболіст та екстренер національної команди Андрій Шевченко відреагував на смерть Армані. "Світ втрачає людину, яка навчила його елегантності. Я втрачаю друга. Дякую за все, дорогий Джорджо", - написав він у соціальній мережі Facebook. Як відомо, Шевченко виступав обличчям бренду Armani, зокрема у рекламних кампаніях та фотосесіях, а також відкрив у Києві фірмовий бутик Giorgio Armani.

Через тиждень після смерті легендарного дизайнера стало відомо, що модний дім Армані готують до продажу. Згідно із заповітом, протягом найближчих 18 місяців спадкоємці повинні реалізувати 15% акцій бренду, а через 3-5 років продати ще від 30% до 54,9% тому ж покупцеві. Альтернативним варіантом передбачено первинне публічне розміщення акцій (IPO).

