Росія воскресила радянське 'Інтербачення', але так і не дочекалася на ньому американців

Після вигнання з Євробачення у Росії проводять альтернативне пісенне шоу.

Фінал російського пісенного конкурсу "Інтербачення", яким Москва намагається реалізувати після виключення з "Євробачення" у 2022 році за повномасштабне вторгнення в Україну, стартував у суботу ввечері. Як пише Reuters, росіяни воскресили назву, придуману в Радянському Союзі та будуть пропагувати "традиційні сімейні цінності".

Колись Радянський Союз проводив конкурс з такою ж назвою, в якому приймали участь його сателіти. У новій версії Росія також хоче бачити тільки представників країн, яких вважає прихильними до себе. Це, зокрема, Сербія (єдина учасниця і Євробачення також), Білорусь, Куба, Катар, Саудівська Аравія, Південна Африка, ОАЕ, Венесуела.

Мала бути і представниця США – співачка, відома як Вассі. Однак вона не приїхала. Російські ЗМІ заявили, що на неї тиснули. У рекламі конкурсу спочатку був інший виконавець від США - R&B співак Брендон Говард, але за три дні до фіналу він відмовився від участі, посилаючись на сімейні обставини.

Відео дня

З найкрупніших країн-учасниць Китай, Індія та Бразилія. А загалом співаків запросили з понад 20 країн. Переможцю обіцяють заплатити 360 тисяч доларів.

На відкритті конкурсу виступив російський диктатор Володимир Путін. У наглядовій раді також задіяні російські політики, її навіть очолює один з помічників Путіна.

Як йдеться у матеріалі російського опозиційного видання "Верстка", напередодні фіналу організатори зібрали платну масовку, яка мала створити видимість популярності конкурсу. При цьому їх роздали реквізит та костюми різних країн – нібито вболівальники приїхали з-закордону.

Як проходила підготовка до російської пародії на Євробачення

Нагадаємо, що на попередніх подіях, пов’язаних з так званим конкурсом "Інтербачення", росіяни також використовували переодягнених людей. Організатори запросили масовку, яка грала іноземних фанатів, та роздали цим людям прапори чужих країн.

Вас також можуть зацікавити новини: