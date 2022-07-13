Анна Кошмал розповіла правду про 8-й сезон зйомок серіалу.

Українська актриса Анна Кошмал спростувала всі чутки про те, що восьмий сезон культового серіалу "Свати" зніматимуть в Росії. За її словами, творець і режисер стрічки - українці.

"Багато чуток розвели на цю тему. Я хочу, щоб ви знали: творці серіалу "Свати" - українці. І режисер цього серіалу один - Андрій Яковлєв. Він - українець. Все, що вони там собі придумали... Я не знаю..."- сказала Кошмал в інста-сторіз.

Варто відзначити, що чутки з цього приводу з'явилися після заяви російського телекритика Миколи Горбашева, який заявив, що зйомки "Сватів" стартують в кінці 2022 року в Росії.

Також він тоді сказав, що буде заміна українських акторів на російські, бо вони засуджують мовчання своїх колег з приводу війни в Україні, а це призводить до сварок.

Нагадаємо, раніше головна героїня "Сватів" Анна Кошмал відмовилася зніматися в продовженні серіалу.

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