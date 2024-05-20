Це перший шлюб 37-річної гумористки.

Відома українська акторка, зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару вперше вийшла заміж. Її обранець – британський бізнесмен Ріс.

Радісну звістку гумористка повідомила у своєму Instagram. Вона поділилася святковими кадрами з важливої події. Рік тому, 16 травня, коханий зірки освідчився їй. Пара вирішила у цей же день, але вже за рік влаштувати весілля.

"Приймаємо вітання", – лаконічно підписала фото акторка.

Відео дня

Свято відбулося в Україні у колі найближчих людей. Для події Сопонару обрала вишукану білу сукню з рукавами з фатину, а також з елементами українською вишивки. Доповнила образ Ірина білими туфлями на підборах. Водночас іноземець приміряв вишиванку, джинси та білі кросівки.

Зірка також поділилася світлинами з батьками, які дотрималися стилю весілля, і одягнули вишиті сорочки.

Що відомо про стосунки Сопонару з британцем

Пара почала зустрічатися у 2021 році. На початку 2022 року, коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, Ірина та Ріс з'їхалися. Вони живуть у Києві. Гумористка часто ділиться світлинами з коханим та не приховує свого щастя.

Ба більше, Сопонару навіть заговорила про дітей. За словами зірки, вона планує стати матір'ю до 40 років і мріє про двох дітей.

Нагадаємо, раніше Ірина Сопонару "пройшлася" по українцях, які стомилися від війни.

Вас також можуть зацікавити новини: