Ірина Гатун поки не побудувала щасливі стосунки з чоловіком.

Актриса "Жіночого Кварталу" і театру "Чорний Квадрат" Ірина Гатун в інтерв'ю для YouTube-каналу "Поговори зі мною" розповіла, що до Києва переїхала за коханою людиною, але стосунки не склалися.

До Києва переїхала в тому числі через кохання, але воно було нерозділене. Іра поділилася, що зараз немає чоловіка, в якого вона закохана.

"Мені завжди хотілося більше віддавати, і я не помічала, що у відповідь мені нічого не дають. Але ні про що не шкодую, оскільки закохана людина по-іншому сприймає світ. А для творчої людини це ще цінніше", - поділилася актриса.

Також Іра поміркувала, чому кожна її любов виявляється нерозділеною.

"Я роблю людей у своїх очах більш важливими, ніж вони є. І закохуюся не в справжню людину, а в картинку, яку я собі придумала в голові. І коли стикаюся з реальною людиною, вона не зіставляється з моїм малюнком...", - розмірковує Іра Гатун.

Крім того, вона категорично сказала, що з коміком стосунків будувати точно не буде.

Нагадаємо, раніше Ірина Гатун зі сльозами на очах розповіла про погрози пістолетом.

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