Катерина Нікітіна вразила своїми вміннями.

Актриса "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна професійно займається pole-dance. На недавньому концерті вона станцювала стриптиз на сцені, а підтримала її в цьому Настя Оруджова, яка під час одного з номерів грала роль її мами.

Згідно з ідеєю номера, чоловіки запросили своєму другові на парубочий вечір стриптизерку. У той час, коли Нікітіна в чорній білизні, світлому піджаку і на стрипах кружляла на пілоні, на сцену вийшла її "мама".

Читайте такожГригорій Лепс офіційно розлучився з дружиноюОруджова захоплювалася своєю "дочкою" і зробила їй кілька зауважень, коли та не зуміла виконати складний рух. Також Настя посварила Катю за те, що вона кинула на підлогу піджак: "Хто його буде прати?"

"Найкраща група підтримки для дівчини - це батьки. Навіть якщо ти стриптизерка і танцюєш на парубочому вечорі", - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль відшила розведеного Пікалова з "Кварталу 95".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич