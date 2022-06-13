Шанувальники заявили, що у них пішли мурашки по тілу від такого виконання.

Актори студії "Квартал 95" виступили з благодійним концертом у Варшаві, де збирали гроші на допомогу Україні.

Так, під час концерту вони чуттєво виконали гімн України і довели глядачів до сліз. Пізніше відео цього моменту з'явилося в соціальній мережі Instagram.

Шанувальники відзначили, що їм складно стримувати сльози, дивлячись на те, що відбувається в Україні і на те, як зараз об'єдналися люди, щоб перемогти в цій кровопролитній війні. Також акторів студії похвалили за виконання гімну і додали, що у них вийшло дуже зворушливо, аж до мурашок.

"Без сліз не можу на це дивитися", "До сліз. Шкода, що не вдалося потрапити на концерт. Слава Україні", "Спасибі вам! Це було дивовижно! До сліз! Ви круті, ми круті, ми обов'язково переможемо", "До мурашок", "Це було дуже круто", - пишуть користувачі мережі в коментарях під відео.

Нагадаємо, благодійний тур "Життя Переможе" продовжиться сьогодні, 13 червня, у Празі.

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