Після 24 лютого багато українців вимушено виїхали в інші країни, щоб врятувати своє життя.

24 лютого, коли Росія вторглася в Україну і почала бомбити мирні міста, життя багатьох людей дуже змінилося. Деякі були змушені покинути Батьківщину, щоб врятувати своє життя і життя своїх дітей. Розповідаємо про зірок - хто поїхав за кордон і як вони там живуть.

Слава Камінська

Відразу після від'їзду з України в Амстердам Слава жила у своєї сестри, але потім змушена була з'їхати, оскільки у сестри хворіла дитина, а діти слави Леон і Лаура абсолютно не звикли до тиші, і не розуміють, як можна лягати спати о пів на дев'яту вечора. Після сестри Слава жила в готелі.

В одному з останніх інтерв'ю співачка поділилася, що знайшла собі квартиру. Камінська розповіла, що в Нідерландах практично неможливо зняти апартаменти без поручителя, який підтвердити платоспроможність. Щодо соціальних виплат в Нідерландах артистка розповіла наступне: "Тут ти не оформляєш окремо. Коли ти отримуєш статус людини, яка просить тимчасового притулку, тобі автоматично нараховують. На дітей, здається, 45 євро (1236 грн) на тиждень, а на дорослих - 60 євро (1894 грн) на тиждень".

Анатолій Анатоліч

Телеведучий зізнався, що він і його сім'я зараз знаходяться у Франції, де вони отримали статус біженців і живуть на соціальні виплати від держави. Там українцям надали безкоштовні продукти і житло. На всю сім'ю, за словами Анатоліча, їм платять приблизно 2 тисячі (63 155 грн) євро на місяць. Телеведучий розповів, що з цих грошей 500 євро він віддав на допомогу ЗСУ, ще стільки ж передав родині місцевих, яка прихистила їх. Решта коштів йдуть на бензин і продукти.

Шоумен додав, що його сім'я як багатодітна має право отримати ще додатково 600 євро, але вони вирішили "не нахабніти", тому не оформляли цю допомогу.

Ксенія Мішина

Телезірка переїхала до Бельгії разом зі своїм маленьким сином. Там у неї вже є робота - проект, в якому у Ксюші повинна була бути роль, обговорювався вже давно.

"Я повертаюся до того, що вмію робити, але з новими цілями. Ми з синочком прилетіли до Бельгії. Задовго до війни планувався бельгійський проект, в якому я вже брала участь кілька років тому. І зараз запустилася друга частина. Скажу чесно, було трохи важко прийняти це рішення. Але я зрозуміла, що я можу і хочу працювати. Я вижила, і я в безпеці. Можу і хочу розповісти всьому світу про Україну", - поділилася актриса.

Надя Дорофєєва

Співачка поїхала за кордон не тільки для того, щоб сховатися від війни. Там вона давала і продовжує давати благодійні концерти, за які не отримує гонорарів - всі зібрані кошти йдуть на допомогу ЗСУ. Як зізналася сама Надя, у неї немає за кордоном постійного місця проживання, так як часто переїжджає з місця на місце, відповідно, вона ніде не реєструвалася.

Оля Полякова

Співачка з дітьми також виїхала. Каже, що на багато речей дивиться зовсім інакше. Особливим випробуванням стало життя "не в своїх умовах". Оля зізналася, що Аліса і Маша стали більше допомагати по дому після переїзду.

"Немає домробітниці, немає няні і треба всьому вчитися. Якщо чесно, я цьому дуже рада. Коли вони миють посуд, пилососять або щось інше роблять, я думаю: "О, хороші дівчата у мене ростуть! Все буде добре! Всьому навчаться і з будь-якої ситуації викрутяться!". Тому що життя непередбачуване! Я ніколи не думала, що мені знадобляться ці навички в побуті", - розповіла Полякова в одному зі своїх інтерв'ю.

Артистка каже, що у неї є якась фінансова подушка, яку вдалося накопичити за час гастрольної діяльності. Зараз сім'я живе на неї, тому що зірка не дає оплачуваних концертів. Співає лише на благодійних заходах.

Нагадаємо, названо українських зірок, які збільшили груди.

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