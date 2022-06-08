Які зірки виїхали за кордон / Колаж УНІАН

24 лютого, коли Росія вторглася в Україну і почала бомбити мирні міста, життя багатьох людей дуже змінилося. Деякі були змушені покинути Батьківщину, щоб врятувати своє життя і життя своїх дітей. Розповідаємо про зірок - хто поїхав за кордон і як вони там живуть. 

Слава Камінська

Відразу після від'їзду з України в Амстердам Слава жила у своєї сестри, але потім змушена була з'їхати, оскільки у сестри хворіла дитина, а діти слави Леон і Лаура абсолютно не звикли до тиші, і не розуміють, як можна лягати спати о пів на дев'яту вечора. Після сестри Слава жила в готелі.

В одному з останніх інтерв'ю співачка поділилася, що знайшла собі квартиру. Камінська розповіла, що в Нідерландах практично неможливо зняти апартаменти без поручителя, який підтвердити платоспроможність. Щодо соціальних виплат в Нідерландах артистка розповіла наступне: "Тут ти не оформляєш окремо. Коли ти отримуєш статус людини, яка просить тимчасового притулку, тобі автоматично нараховують. На дітей, здається, 45 євро (1236 грн) на тиждень, а на дорослих - 60 євро (1894 грн) на тиждень". 

Слава Камінська в Гаазі / Фото - instagram.com

Анатолій Анатоліч

Телеведучий зізнався, що він і його сім'я зараз знаходяться у Франції, де вони отримали статус біженців і живуть на соціальні виплати від держави. Там українцям надали безкоштовні продукти і житло. На всю сім'ю, за словами Анатоліча, їм платять приблизно 2 тисячі (63 155 грн) євро на місяць. Телеведучий розповів, що з цих грошей 500 євро він віддав на допомогу ЗСУ, ще стільки ж передав родині місцевих, яка прихистила їх. Решта коштів йдуть на бензин і продукти. 

Шоумен додав, що його сім'я як багатодітна має право отримати ще додатково 600 євро, але вони вирішили "не нахабніти", тому не оформляли цю допомогу. 

Анатолій Анатоліч / Фото - instagram.com/anatoliyanatolich

Ксенія Мішина

Телезірка переїхала до Бельгії разом зі своїм маленьким сином. Там у неї вже є робота - проект, в якому у Ксюші повинна була бути роль, обговорювався вже давно.

"Я повертаюся до того, що вмію робити, але з новими цілями. Ми з синочком прилетіли до Бельгії. Задовго до війни планувався бельгійський проект, в якому я вже брала участь кілька років тому. І зараз запустилася друга частина. Скажу чесно, було трохи важко прийняти це рішення. Але я зрозуміла, що я можу і хочу працювати. Я вижила, і я в безпеці. Можу і хочу розповісти всьому світу про Україну", - поділилася актриса.

 Ксенія Мішина / Instagram.com

Надя Дорофєєва

Співачка поїхала за кордон не тільки для того, щоб сховатися від війни. Там вона давала і продовжує давати благодійні концерти, за які не отримує гонорарів - всі зібрані кошти йдуть на допомогу ЗСУ. Як зізналася сама Надя, у неї немає за кордоном постійного місця проживання, так як часто переїжджає з місця на місце, відповідно, вона ніде не реєструвалася.

Надя Дорофєєва в Польщі зустрілася з біженцями / Фото - instagram.com

Оля Полякова

Співачка з дітьми також виїхала. Каже, що на багато речей дивиться зовсім інакше. Особливим випробуванням стало життя "не в своїх умовах". Оля зізналася, що Аліса і Маша стали більше допомагати по дому після переїзду.

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"Немає домробітниці, немає няні і треба всьому вчитися. Якщо чесно, я цьому дуже рада. Коли вони миють посуд, пилососять або щось інше роблять, я думаю: "О, хороші дівчата у мене ростуть! Все буде добре! Всьому навчаться і з будь-якої ситуації викрутяться!". Тому що життя непередбачуване! Я ніколи не думала, що мені знадобляться ці навички в побуті", - розповіла Полякова в одному зі своїх інтерв'ю. 

Артистка каже, що у неї є якась фінансова подушка, яку вдалося накопичити за час гастрольної діяльності. Зараз сім'я живе на неї, тому що зірка не дає оплачуваних концертів. Співає лише на благодійних заходах. 

Оля Полякова / Фото - instagram.com

Нагадаємо, названо українських зірок, які збільшили груди.

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