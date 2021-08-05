Її статок оцінюється в 400 мільйонів доларів.

45-річна американка Різ Візерспун стала найбагатшою актрисою світу за версією журналу Forbes. У 2007 році вона вже потрапляла в цей список, але тоді перше місце вона так і не зайняла.

Відомо, що раніше Різ продала свою продюсерську компанію Hello Sunshine, яка виробляла такі проекти як "І всюди тліють пожежі", "Велика маленька брехня" і "Зникла", за 900 мільйонів доларів.

Варто відзначити і те, що за зйомки в одному епізоді Візерспун заробляє не менше одного мільйона доларів. Також вона заробляє на рекламі компанії Crate & Barrel, яка займається дистрибуцією меблів і предметів інтер'єру від європейських виробників.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич