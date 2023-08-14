Українська диригентка Оксана Линів відвідала фестиваль музики композитора Вагнера у Німеччині. Після заходу вона показала нове фото, яке викликало у мережі бурхливий резонанс.
Так, Линів позувала у футболці з написом "Сила Вагнера". На тлі того, що в Україні триває повномасштабна війна, а найманці ПВК "Вагнера" вбивають мирне населення, ця назва стала тригером для багатьох.
"Це Оксана Линів. Всесвітньо відома українська диригентка, що представляє Україну в світі у футболці Wagner Power. Ви скажете: "Вагнер" просто писав музику, її одяг - її справи, тут очевидно не про ПВК". Але саме ігнорування контекстів я вважаю певним знаком людожерства", - написав один з користувачів Twitter.
Цей допис зібрав чимало негативних коментарів. Українці обурюються вчинком Линів та пишуть, що диригентка мала б більш зануритися у контекст ситуації, навіть враховуючи те, що вона мала на увазі не ПВК терористів, а відомого композитора. Також користувачі зазначили:
- "З одного боку, композитор не винен, що його ім'ям назвали терористичну організацію. З іншого, так - треба відстрілювати контексти. Я вважаю, виконувати його твори можна, але носити подібну футболку - це створювати химерні конотації"
- "Українка мала б розуміти недоречність контексту"
- "В сучасному контексті має як мінімум мерзенний вигляд. Повне ігнорування думки суспільства і реалій. Я б бойкотувала її концерти"
- "В Ізраїлі досі заборонене виконання його творів. Дуже дивне фото від Оксани Линів, вона точно дуже добре розуміє усі можливі контексти, яких тепер ще більше"
- "Просто людина не живе подіями в Україні і для неї це ок".
Втім, знайшлися коментатори, які спробували захистити Линів від хвилі негативу. Такі користувачі, зокрема, зазначили:
"Взагалі-то пані Линів паралельно із цим фото у себе на фейсбуці опублікувала статтю, де онука (чи праонука) Вагнера засуджує використовування у назві ПВК імені її діда. Так що не розводьте зайвий кіпіш".
На сторінці Линів у Facebook дійсно можна знайти посилання на слова правнучки композитора, яка обурена тим, що терористи зловживають прізвищем її прадіда.
Сама композиторка вже видалила фото у футболці з написом, який так обурив мережу. Проте на її Twitter-сторінці усе ще залишається інша світлина, де Линів позує у цьому ж вбранні. Навіть там зібралося чимало негативних коментарів.
Хто така Оксана Линів
Линів народилася 6 січня 1978 року в місті Броди Львівської області. Вона побудувала кар'єру у світі музику та навіть увійшла до трійки найкращих диригенток сучасності.
Українка брала на себе роль головного диригента опери та філармонічного оркестру у Граці, Линів стала першою жінкою на цій посаді. У 2017 році вона заснувала Український молодіжний симфонічний оркестр.
У 2021 році Линів увійшла до історії Байройтського фестивалю в Німеччині. Вона стала першою жінкою-диригентом оперного фестивалю. Українка казала, що єдиним своїм табу вона вважає виступи у РФ. За словами Линів, вона не даватиме концерти на території країни-агресорки, поки триває війна.