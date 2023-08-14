Користувачі пишуть, що Оксана Линів могла б відмовитися від одягу з такими написами.

Українська диригентка Оксана Линів відвідала фестиваль музики композитора Вагнера у Німеччині. Після заходу вона показала нове фото, яке викликало у мережі бурхливий резонанс.

Так, Линів позувала у футболці з написом "Сила Вагнера". На тлі того, що в Україні триває повномасштабна війна, а найманці ПВК "Вагнера" вбивають мирне населення, ця назва стала тригером для багатьох.

"Це Оксана Линів. Всесвітньо відома українська диригентка, що представляє Україну в світі у футболці Wagner Power. Ви скажете: "Вагнер" просто писав музику, її одяг - її справи, тут очевидно не про ПВК". Але саме ігнорування контекстів я вважаю певним знаком людожерства", - написав один з користувачів Twitter.

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Цей допис зібрав чимало негативних коментарів. Українці обурюються вчинком Линів та пишуть, що диригентка мала б більш зануритися у контекст ситуації, навіть враховуючи те, що вона мала на увазі не ПВК терористів, а відомого композитора. Також користувачі зазначили:

"З одного боку, композитор не винен, що його ім'ям назвали терористичну організацію. З іншого, так - треба відстрілювати контексти. Я вважаю, виконувати його твори можна, але носити подібну футболку - це створювати химерні конотації"

"Українка мала б розуміти недоречність контексту"

"В сучасному контексті має як мінімум мерзенний вигляд. Повне ігнорування думки суспільства і реалій. Я б бойкотувала її концерти"

"В Ізраїлі досі заборонене виконання його творів. Дуже дивне фото від Оксани Линів, вона точно дуже добре розуміє усі можливі контексти, яких тепер ще більше"

"Просто людина не живе подіями в Україні і для неї це ок".

Втім, знайшлися коментатори, які спробували захистити Линів від хвилі негативу. Такі користувачі, зокрема, зазначили:

"Взагалі-то пані Линів паралельно із цим фото у себе на фейсбуці опублікувала статтю, де онука (чи праонука) Вагнера засуджує використовування у назві ПВК імені її діда. Так що не розводьте зайвий кіпіш".

На сторінці Линів у Facebook дійсно можна знайти посилання на слова правнучки композитора, яка обурена тим, що терористи зловживають прізвищем її прадіда.

Сама композиторка вже видалила фото у футболці з написом, який так обурив мережу. Проте на її Twitter-сторінці усе ще залишається інша світлина, де Линів позує у цьому ж вбранні. Навіть там зібралося чимало негативних коментарів.

Хто така Оксана Линів

Линів народилася 6 січня 1978 року в місті Броди Львівської області. Вона побудувала кар'єру у світі музику та навіть увійшла до трійки найкращих диригенток сучасності.

Українка брала на себе роль головного диригента опери та філармонічного оркестру у Граці, Линів стала першою жінкою на цій посаді. У 2017 році вона заснувала Український молодіжний симфонічний оркестр.

У 2021 році Линів увійшла до історії Байройтського фестивалю в Німеччині. Вона стала першою жінкою-диригентом оперного фестивалю. Українка казала, що єдиним своїм табу вона вважає виступи у РФ. За словами Линів, вона не даватиме концерти на території країни-агресорки, поки триває війна.

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