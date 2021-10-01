Линів не поїде до країни-агресора, поки триває війна.

Всесвітньовідома українська диригентка Оксана Линів розповіла, яке у неї є табу. Виявилося, артистка має принципіальну позицію стосовно Росії.

Про це вона розповіла виданню "НВ".

Так, Оксана Линів, за версією журналу "НВ", увійшла в п'ятірку українських жінок, які змінюють світ. Диригентка заснувала Міжнародний фестиваль класичної музики, там вона також виступає у ролі художнього керівника. Спілкуючись з журналістами видання, артистка розповіла про своє табу.

У Линів спитали, що б вона ніколи не зробила або що вона вважає своєю головною забороною. Виявилося, єдине табу для диригентки - виступи в РФ.

"Не диригуватиму в Росії, допоки триває російсько-українська війна", - сказала Линів, відповідаючи на питання про табу.

Читайте такожУ Міноборони запевнили, що вже не програють інформаційну війну Росії (відео)Диригентка зізналася, що вона любить музику ще з дитинства. Линів любить свою справу та навіть не являє свого життя без концертних залів та партитур. Також артистка мудро ставить до своїх поразок та вважає, що вони перетворюються на перешкоди, які потрібно долати.

Що відомо про диригентку Оксану Линів

Оксана Линів народилася 6 січня 1978 року в місті Броди Львівської області в родині музикантів.

Вона входить до трійки найкращих диригенток сучасності.

За свою кар'єру Линів працювала в оперних театрах Одеси, Франкфурта, Баварській державній опері. Наразі вона взяла на себе роль головного диригента опери та філармонічного оркестру в австрійському Граці, ставши першою жінкою на цій посаді.

У 2017 році заснувала Український молодіжний симфонічний оркестр.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Оксана Линів увійшла в історію Байройтського фестивалю в Німеччині. Вона стала першою жінкою-диригентом за всю 145-річну історію оперного фестивалю.

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Автор: Поліна Кузенко