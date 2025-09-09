Акторку неодноразову помічали на побаченнях з відомим співаком.

Відома американська акторка Зої Кравіц познайомила свого відомого батька Ленні з новим обранцем, яким виявився ексучасник гурту One Direction. Про це повідомляє Daily Mail.

У ЗМІ почали ширитися чутки про ймовірний роман 36-річної Зої та 31-річного співака Гаррі Стайлса. Папараці почали помічати пару за спільними прогулянками та зустрічами. А нещодавно їх побачили за спільним обідом в Нью-Йорку з батьком акторки Ленні Кравіцом.

Цікаво, що сам музикант також був не один на цій зустрічі. Він прямував до доньки, тримаючись за руку з незнайомкою.

Відео дня

Попри те, що батьки Зої Кравіц розійшлися, коли їй було всього три роки, вона добре спілкується з обома. Особливий зв'язок в акторки з татом, з яким вона розділяє всі важливі моменти.

Зокрема Ленні був знайомий з попереднім бойфрендом доньки, актором Ченнінгом Татумом. Однак пара розійшлася нещодавно після трьох років стосунків.

Наразі інсайдери повідомляють, що Зої Кравіц почувається щасливою поруч зі Стайлсом, але поки що не готова афішувати це на загал.

"Вони обоє подобаються одне одному, і друзі не знають, хто з них більше подобається, але це перетворюється на щось більше, ніж просто випадкова ситуація. Можливо, вони не хочуть так думати, але, о диво, це стає цікаво", - зазначило наближене джерело до пари.

Раніше УНІАН писав, що зірка Disney та учасник Twenty One Pilots вперше стануть батьками.

Вас також можуть зацікавити новини: