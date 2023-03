У Крістіни Епплгейт діагностували розсіяний склероз.

Американська актриса Крістіна Епплгейт заявила про завершення кінокар'єри через невиліковну хворобу. Як виявилося, знаменитість вже два роки бореться з розсіяним склерозом.

Як повідомляє Daily Mail, актриса більше не буде зніматися в кіно, з'являтися на червоних доріжках та інших світських заходах. Через хворобу у неї погіршився зір, є труднощі з рухами, їй складно утримувати рівновагу.

"Зараз я не можу собі уявити, що буду вставати о 5 ранку і проводити на знімальному майданчику від 12 до 14 годин. В даний момент для мене це просто неможливо", – сказала Епплгейт.

Однак вона додала, що продовжує озвучувати фільми, щоб заробити грошей собі на життя, і життя своєї дочки.

Нагадаємо, в 2008 році стало відомо, що у Крістіни рак грудей. Тоді вона зважилася на видалення молочних залоз, проте пізніше, за допомогою пластичних хірургів, їй вдалося відновити форми.

Чим відома Крістіна Епплгейт

Епплгейт зіграла роль Емі Грін, сестри Рейчел, у культовому серіалі "Друзі". Ця робота принесла їй нагороду на премії "Еммі".

З 2007 по 2009 рік Епплгейт грала головну роль в ситкомі "Хто така Саманта?", за яку вона отримала безліч нагород і номінацій на престижні премії.

Також Епплгейт зіграла легендарну Елізабет Монтгомері, яка померла від раку прямої кишки в 1995 році, у фільмі "Everything Is going to Be Just Fine", зйомки якого відбулися в 2011 році.

Останньою її роботою став фільм "Мертвий для мене".

