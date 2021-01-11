Найчастіше взимку ми носимо пуховики, бо вони дуже зручні і в них тепло. При цьому їх досить легко прати. Але мода не стоїть на місці, і кожен сезон щось змінюється.
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На зміну оверсайз пуховикам прийшли дублянки. Вони не менш стильні і теплі. Їх перевага в тому, що вони підходять практично під будь-який образ. Їх можна надягати під сукні та черевики, а можна носити з джинсами або навіть зі спортивними штанами.
Тут важливо знати, що ідеальним варіантом будуть довгі дублянки, які прикривають коліна. Ця універсальна річ стане незамінною у вашому гардеробі.
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