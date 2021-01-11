Дублянка підійде під будь-який стиль одягу.

Найчастіше взимку ми носимо пуховики, бо вони дуже зручні і в них тепло. При цьому їх досить легко прати. Але мода не стоїть на місці, і кожен сезон щось змінюється.

Читайте такожНазвано наймодніший головний убір 2021 року

На зміну оверсайз пуховикам прийшли дублянки. Вони не менш стильні і теплі. Їх перевага в тому, що вони підходять практично під будь-який образ. Їх можна надягати під сукні та черевики, а можна носити з джинсами або навіть зі спортивними штанами.

Тут важливо знати, що ідеальним варіантом будуть довгі дублянки, які прикривають коліна. Ця універсальна річ стане незамінною у вашому гардеробі.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич