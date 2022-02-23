За словами фахівця, при покритті шелаком в ніготь може потрапити інфекція.

Лікар-дерматолог Юлія Галлямова розповіла, що майстри манікюру перед покриттям нігтів шелаком спилюють верхній шар нігтя. В результаті він руйнується, і в нігтьову пластину може потрапити інфекція.

Про це повідомляє РЕН ТВ.

"Під час процедури ніготь стає пористим, і будь-яка інфекція легко потрапляє в нігтьову пластину і вражає її", - сказала лікар.

Також вона додала, що до неї часто приходять пацієнти з грибком, а також з ураженням шкіри рук. За її словами, ультрафіолетова лампа може викликати термічний опік рук.

Читайте такожНазвано простий спосіб врятувати зламаний ніготь (відео)Галлямова зазначила і те, що часте нанесення гель-лаку призводить до відшарування нігтьової пластини.

"Ніготь на руках відростає за п'ять-шість місяців. Цей час потрібен, щоб нігтьова пластина повністю відросла і відновилася", - підсумувала фахівець.

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