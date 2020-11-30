Мед є корисним продуктом не тільки для внутрішніх систем організму, але і для зовнішніх – шкіри. Він дозволяє схуднути, вилікуватися, позбутися целюліту і багато іншого. Особливо корисний медовий масаж.
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Але для того, щоб шкіра стала кращою, потрібно правильно використовувати мед. У цьому допоможуть маски. Є п'ять ефективних рецептів масок з меду, передає medikforum.
Жовтково-медова поживна маска
Підходить для нормального типу шкіри
Складові: 1 чайна ложка меду, 1 жовток, 2 чайної ложки оливкової олії, 1 чайна ложка яблучного свіжовичавленого соку.
Приготування: жовток необхідно розтерти з оливковою олією, додати в нього сік яблука. Додати мед і розтерти. Після цього можна наносити на очищені обличчя і шию, дати висохнути, розподілити по шкірі ще шар, дати висохнути, потім ще один. Поки маска на обличчі, краще розслабити м'язи. Змити її через 20 хвилин. Змивати слід контрастною водою - то холодною, то помірно гарячою. Шкіра помітно перетвориться, розгладяться зморшки, вона стане ніжного здорового кольору.
Медова маска з лимонним соком
Підходить для жирної шкіри
Складові: 2 столові ложки меду, по чайній - лимонного соку і горілки.
Приготування: перемішати гарячою кистю або ложкою мед, лимонний сік і горілку. Наносити на чисту злегка вологу шкіру обличчя і шиї, потім залишити на 10-15 хвилин. Змити теплою і холодною водою по черзі, змастити обличчя живильним кремом. Підсумком стане пружна, свіжа, тонізована шкіра, без жирного блиску.
Білково-медова маска
Підходить для зрілої шкіри
Складові: 1 чайна ложка меду, 1 білок, столова ложка вівсяних висівок
Приготування: розтерти збитий білок і мед до однорідної суміші, додати висівки або подрібнені вівсяні пластівці. Тримати на обличчі 15 хвилин. Завдяки такій масці можна підтягнути шкіру, звузити пори, розгладити зморшки.
Маска-лосьйон
Підходить для всіх типів шкіри
Складові: столова ложка меду, чайна - медичного спирту, 100 мл дистильованої води, середній лист алое, подрібнений в блендері.
Приготування: змішати мед, спирт і поступово вливати воду, перелити все в пляшечку і зберігати в холодильнику. Зробити маску з лляного полотна, вирізати отвори для очей, носа і рота. Дочекатися висихання і змити прохолодною водою. Завдяки цьому покращаться обмінні процеси в шкірі, покращиться тонус, підтягнеться і розгладяться дрібні зморшки, суха шкіра зволожиться, а жирна матується.
Маска з меду і вершків
Підходить для сухої шкіри
Складові: чайна ложка меду, столова - жирних вершків або сметани, капсула вітаміну Е.
Приготування: змішати всі складові і нанести на обличчя. Бажано попередньо скрабувати шкіру морською сіллю і меленою кавою або іншим скрабом. Маска витримується не більше півгодини, змивається помірно теплою водою. Шкіра буде максимально зволожена і матиме здоровий вигляд.
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