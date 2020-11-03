Звичний осінній гардероб часто складається з нудних і одноманітних предметів одягу. Відомий український стиліст Андре Тан розповів, як зробити образ більш яскравим і незабутнім. Своїми порадами він поділився в Інстаграмі.
Купіть яскраву сумку
Проста чорна сумка вже давно набридла. Яскрава сумочка незвичайного кольору допоможе урізноманітнити навіть найпростіший образ. Кольорову сумку можна носити з однотонним і нейтральним одягом. Так у вашому образі з'явиться яскравий акцент.
Вибирайте кольорове взуття
Чорне взуття вже нікого не дивує. Якщо ваш образ здається вам нудним і одноманітним - спробуйте взуття різних кольорів. У моді зараз черевики коричневого, темно-зеленого і бежевого кольорів.
Шкіряні штани - новий тренд
Чорні джинси - не єдина універсальна річ гардеробу. Дуже модними зараз вважаються широкі шкіряні штани пастельних відтінків (пісочний, рожевий, м'ятний, блідо-жовтий і блакитний). Носити такі штани можна з в'язаними светрами, водолазками, сорочками.
Відмовтеся від чорних колготок
Колготки бежевого або коричневого кольору підкреслять контури ваших ніг і привернуть до них увагу. У моді також капронові колготки з візерунками і схемами, а носити їх варто з однотонною спідницею, щоб не перевантажувати образ.
Вибирайте верхній одяг з принтом
Пальто або плащ з принтом додадуть фарб у ваш образ і звернуть на вас увагу. Спробуйте верхній одяг з горошком або візерунками-лапками. Найбільш модним в цьому сезоні вважається принт в клітинку - такі пальто виглядають приголомшливо.
Читайте інші новини про моду:
- Модні шапки осінь-зима 2020-2021: тренди і тендеції (фото)
- Модні пальто осінь-зима 2020-2021: тренди і фото
- Поради для манікюру від стиліста: як зберегти ідеальний вигляд нігтів
- Модні стрижки зими 2020-2021: тренди і новинки (фото)
- "Шокуючий тренд": названий манікюр, від якого в захваті будуть всі
- "Вбудована маска": якими будуть тренди в нових реаліях моди
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram