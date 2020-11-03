Андре Тан розповів, як зробити осінній образ яскравим і ефектним.

Звичний осінній гардероб часто складається з нудних і одноманітних предметів одягу. Відомий український стиліст Андре Тан розповів, як зробити образ більш яскравим і незабутнім. Своїми порадами він поділився в Інстаграмі.

Купіть яскраву сумку

Проста чорна сумка вже давно набридла. Яскрава сумочка незвичайного кольору допоможе урізноманітнити навіть найпростіший образ. Кольорову сумку можна носити з однотонним і нейтральним одягом. Так у вашому образі з'явиться яскравий акцент.

Вибирайте кольорове взуття

Чорне взуття вже нікого не дивує. Якщо ваш образ здається вам нудним і одноманітним - спробуйте взуття різних кольорів. У моді зараз черевики коричневого, темно-зеленого і бежевого кольорів.

Шкіряні штани - новий тренд

Чорні джинси - не єдина універсальна річ гардеробу. Дуже модними зараз вважаються широкі шкіряні штани пастельних відтінків (пісочний, рожевий, м'ятний, блідо-жовтий і блакитний). Носити такі штани можна з в'язаними светрами, водолазками, сорочками.

Відмовтеся від чорних колготок

Колготки бежевого або коричневого кольору підкреслять контури ваших ніг і привернуть до них увагу. У моді також капронові колготки з візерунками і схемами, а носити їх варто з однотонною спідницею, щоб не перевантажувати образ.

Вибирайте верхній одяг з принтом

Пальто або плащ з принтом додадуть фарб у ваш образ і звернуть на вас увагу. Спробуйте верхній одяг з горошком або візерунками-лапками. Найбільш модним в цьому сезоні вважається принт в клітинку - такі пальто виглядають приголомшливо.

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Автор: Катерина Пулатова