Мода циклічна, а це означає, що кілька моделей повернуться до нас з минулих сезонів.

Стиліст Росіна Трач розповіла, який одяг буде в тренді восени 2021 року. Які елементи базового гардероба можна дістати з далеких ящиків, а які варто прикупити - читайте в матеріалі УНІАН.

Трикотаж

З приходом холодів і глобального тренду на комфорт до нас знову вривається трикотаж. Вільні сукні, костюми і, звичайно ж, звичні нам в'язані жилети, які набувають абсолютно нові форми: в тому числі подовжені і з розрізами з боків.

Стьобаний верхній одяг

Тренчі і пальто, кейпи і парки - це саме ті вироби, які як ніколи будуть актуальні в цьому сезоні і точно стануть улюбленцями найзавзятіших модників.

60-ті повертаються

А це означає, що і короткі сукні міні А-силуету також повертаються в моду. Все за канонами Louise Vuitton. Ну або просто міні.

З гір в міста

Модні покази заполонили лижні костюми, куртки та комбінезони, часто в поєднанні з давно актуальним штучним хутром і вище згаданим стібком.

Плісирована спідниця

І хто б міг подумати, зовсім недавно будучи дуже актуальною, знову повертається плісирована спідниця. Радує, що не встигли ми її заховати далеко в шафи.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич