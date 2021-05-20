Президентське подружжя одягло національний наряд, який виконаний в одному стилі.

Напередодні великої прес-конференції в ангарі ДП "Антонов" президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською привітали українців із днем вишиванки.

На офіційній сторінці Зеленського в Instagram президентське подружжя оприлюднило знімок у вишиванках. Цього року Володимир з Оленою обрали сорочки з однаковою червоно-чорною вишивкою від дизайнера Artem Klimchuk та майстра з вишивки Руслана Панчука.

"Наша гордість, наш символ і скарб. З Днем Вишиванки!"- підписана публікація на сторінці президента.

Перша леді теж виклала фото у вишиванках та згадала свою прабабусю Шуру.

"У День вишиванки я чомусь завжди згадую прабабусю Шуру. Можливо, тому, що вона вишивала. У мене залишилося кілька картин, які вона вишила хрестиком (було у неї таке хобі) " - зазначила перша леді на своїй сторінці в Instagram.

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Вона прикріпила до публікації не тільки фотографію з чоловіком в наряді, а й роботи її бабусі, які вона зробила своїми руками. Всі вони висять в будинку президентської сім'ї.

А ось вишиванок, які прабабуся також шила самостійно, не залишилося жодної. Олена Зеленська зізнається, що це те, чого їй так не вистачає.

"На Дніпропетровщині, де народилися ми і де колись народилася моя баба Шура, традиційні чорно-червоні вишивки, а крій жіночої сорочки - особливий, з квадратним вирізом-каре. Це наша регіональна "вишиванкова" родзинка", - ділиться знаннями Олена Зеленська.

Варто зазначити, що на прес-конференцію Зеленський не надів вишиту сорочку. Прес-конференція проходить на державному підприємстві "Антонов" – у другу річницю інавгурації Зеленського.

Раніше Зеленський проводив прес-конференції в костюмах або штанах з сорочкою, в цьому році він не змінив цих традицій.

Проте президент привітав присутніх з Днем вишиванки і навіть похвалив журналістів, які прийшли в них.

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Автор: Вікторія Гордієнко